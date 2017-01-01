Вчені вперше виявлили атмосферу на планеті, схожій на Землю

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Планета все ж надто гаряча і непридатна для життя

Температура на поверхні планети сягає 370 градусів за Цельсієм

Вчені із Кільського університету дослідили планету GJ 1132b, що у 1,4 рази більша за Землю і ‎знаходиться у 39 світлових роках від нашої планети. Згідно із їхніми спостереженнями, ‎‎«Суперземля» оповита товстим шаром газу - або метану, або води, або ж обох.‎

Дослідження опубліковане у Astronomical Journal.‎

Перше виявлення атмосфери на планеті, схожій на Землю, і з'ясування її характеристик - важливий крок ‎у пошуках позаземного життя. Але дуже малоймовірно, що саме на цій планеті воно може ‎існувати: температура на її поверхні сягає 370 градусів за Цельсієм.‎

«Наскільки мені відомо, найгарячіші температури, у яких життя може існувати на Землі, - це 120 ‎градусів за Цельсієм, і це значно холодніше, аніж на цій планеті», - каже доктор Джон Саутворт, ‎що керує дослідженням.‎

Уперше про виявлення планети GJ 1132b заявили у 2015 році. Вона знаходиться у сузір'ї Вітрил у ‎південній півкулі неба.‎

Хоч ця планета і розміром із Землю, зірка, по орбіті якої вона обертається, значно менша і ‎холодніша за наше Сонце.‎

За допомогою телескопа у Європейській південній обсерваторі у Чилі вчені змогли дослідити ‎планету, слідкуючи за тим, як крізь неї проникає світло із її зірки.‎

Різні молекули у атмосфері планети - якщо вона все ж її має - поглинають світло по-різному. Це ‎дає можливість науковцям відстежувати її хімічні характеристики, коли планета проходить повз ‎свою зірку.‎

Як припускають вчені, GJ 1132b оповита або водним паром, або метаном.

«Можливо, це «водний світ» із атмосферою із гарячого пару», - каже доктор Саутворт.‎

Але за його словами, навіть попри те, що ця планета навряд придатна для життя, знахідка все ‎одно дуже обнадійлива для інших досліджень із пошуку позаземного життя.‎

«Нам вдалося показати, що планети довкола зірок із малою масою можуть мати атмосфери, і ‎тому що таких планет дуже багато у Всесвіті, то дуже ймовірно, що на одній із них може ‎існувати життя», - констатує Джон Саутворт.‎

«Якщо технології можуть вже сьогодні виявити атмосферу, то це є гарною ознакою того, що ‎можна буде виявити і дослідити атмосфери ще більш схожих на Землю планет не у такому вже ‎й далекому майбутньому», - каже колега Саутворта, астроном Королівської обсерваторії у ‎Ґрінвічі Марек Кукула, коментуючи нову знахідку.‎

Нагадаємо, астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи.

Джерело: ВВС Україна