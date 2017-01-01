Вчені вперше виявлили атмосферу на планеті, схожій на Землю
- Сьогодні, 04:22
-
Розсилка
Температура на поверхні планети сягає 370 градусів за Цельсієм
Вчені із Кільського університету дослідили планету GJ 1132b, що у 1,4 рази більша за Землю і знаходиться у 39 світлових роках від нашої планети. Згідно із їхніми спостереженнями, «Суперземля» оповита товстим шаром газу - або метану, або води, або ж обох.
Дослідження опубліковане у Astronomical Journal.
Перше виявлення атмосфери на планеті, схожій на Землю, і з'ясування її характеристик - важливий крок у пошуках позаземного життя. Але дуже малоймовірно, що саме на цій планеті воно може існувати: температура на її поверхні сягає 370 градусів за Цельсієм.
«Наскільки мені відомо, найгарячіші температури, у яких життя може існувати на Землі, - це 120 градусів за Цельсієм, і це значно холодніше, аніж на цій планеті», - каже доктор Джон Саутворт, що керує дослідженням.
Уперше про виявлення планети GJ 1132b заявили у 2015 році. Вона знаходиться у сузір'ї Вітрил у південній півкулі неба.
Хоч ця планета і розміром із Землю, зірка, по орбіті якої вона обертається, значно менша і холодніша за наше Сонце.
За допомогою телескопа у Європейській південній обсерваторі у Чилі вчені змогли дослідити планету, слідкуючи за тим, як крізь неї проникає світло із її зірки.
Різні молекули у атмосфері планети - якщо вона все ж її має - поглинають світло по-різному. Це дає можливість науковцям відстежувати її хімічні характеристики, коли планета проходить повз свою зірку.
Як припускають вчені, GJ 1132b оповита або водним паром, або метаном.
«Можливо, це «водний світ» із атмосферою із гарячого пару», - каже доктор Саутворт.
Але за його словами, навіть попри те, що ця планета навряд придатна для життя, знахідка все одно дуже обнадійлива для інших досліджень із пошуку позаземного життя.
«Нам вдалося показати, що планети довкола зірок із малою масою можуть мати атмосфери, і тому що таких планет дуже багато у Всесвіті, то дуже ймовірно, що на одній із них може існувати життя», - констатує Джон Саутворт.
«Якщо технології можуть вже сьогодні виявити атмосферу, то це є гарною ознакою того, що можна буде виявити і дослідити атмосфери ще більш схожих на Землю планет не у такому вже й далекому майбутньому», - каже колега Саутворта, астроном Королівської обсерваторії у Ґрінвічі Марек Кукула, коментуючи нову знахідку.
Нагадаємо, астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи.
Джерело: ВВС Україна