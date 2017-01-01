Вчительку харківської школи підозрюють у побитті дитини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У хлопчика діагностували забій грудної клітини

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом отримання тілесних ушкоджень учнем однієї зі шкіл Шевченківського району Харкова.

По це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

«Інформація про подію надійшла до Шевченківського відділу поліції 7 квітня. Мати 10-річного хлопчика стверджує, що її сина побила вчителька. Мати дитини надала виписку з медичної картки, в якій вказано, що у хлопчика діагностували забій грудної клітини», – зазначила інспектор.

Педагог, у свою чергу, наполягає на тому, що не чіпала дитину, а лише «поспілкувалася з ним, закрившись при цьому в санприміщені».

«Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України», – додала інспектор.

За її словами, правоохоронці опитали усі сторони конфлікту та свідків.

«Наразі правоохоронці встановлюють обставини, за яких дитина отримала тілесні ушкодження», – пояснила інспектор.

У разі, якщо слідством буде доведено причетність вчительки до травмування учня, їй загрожує до одного року виправних робіт.