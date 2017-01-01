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    Вчительку харківської школи підозрюють у побитті дитини

    • Сьогодні, 02:56
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    У хлопчика діагностували забій грудної клітини

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом отримання тілесних ушкоджень учнем однієї зі шкіл Шевченківського району Харкова.

    По це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.  

    «Інформація про подію надійшла до Шевченківського відділу поліції 7 квітня. Мати 10-річного хлопчика стверджує, що її сина побила вчителька. Мати дитини надала виписку з медичної картки, в якій вказано, що у хлопчика діагностували забій грудної клітини», – зазначила інспектор.

    Педагог, у свою чергу, наполягає на тому, що не чіпала дитину, а лише «поспілкувалася з ним, закрившись при цьому в санприміщені».

    «Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України», – додала інспектор.

    За її словами, правоохоронці опитали усі сторони конфлікту та свідків.

    «Наразі правоохоронці встановлюють обставини, за яких дитина отримала тілесні ушкодження», – пояснила інспектор.

    У разі, якщо слідством буде доведено причетність вчительки до травмування учня, їй загрожує до одного року виправних робіт. 

    школи
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