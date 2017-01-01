Вдова екс-депутата Держдуми Вороненкова розповіла про підозрюваних у вбивстві чоловіка

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Фото: КР.ru

Марія Максакова дала інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу

Вдова убитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Марія Максакова заявила, що до вбивства не може бути причетний її колишній чоловік, кримінальний авторитет Володимир Тюрін, передає російський телеканал НТВ.

Зазначається, що Тюрін є злодієм у законі, якого коронував сам Япончик. За його спиною - три судимості і серйозні зв'язки в кримінальному світі.

Між тим його адвокат запевняє: вбивство Вороненкова - точно не його почерк. Цю ж думку поділяє і сама Максакова. «Я не думаю, що він безпосередньо сам там був замовником якихось ось таких речей, але те, що це була фатальна помилка всього мого життя, і те, що, в принципі, Денис мене просто відмив, - це очевидно», - заявила вона.



Нагадаємо, Вороненко був застрелений 23 березня в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іншим екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим. Екс-депутат отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці. Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.