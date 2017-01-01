Велика Британія відстоюватиме продовження санкцій проти РФ – Тереза Мей

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Дональд Трамп і Тереза Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії наполягає на продовженні санкцій до виконання РФ мінських угод

Велика Британія відстоюватиме важливість продовження санкцій проти Росії всередині ЄС, поки РФ не виконає свої зобов’язання по мінським угодам. Про це прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

«Ми сподіваємось, що санкції будуть продовжені до того моменту, поки Мінські угоди не будуть виконані. І ми будемо продовжувати наполягати на цьому в середині Європейського Союзу», - сказала прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у Вашингтоні проходить зустріч прем’єр-міністра Великої Британії та президента США. Тереза Мей стала першим іноземним лідером, з яким зустрічається Дональд Трамп після вступу на посаду президента США.