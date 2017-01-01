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    У Вашингтоні проходить зустріч Трампа і Мей

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    Дональд Трамп і Тереза Мей
    Дональд Трамп і Тереза Мей

    Тереза Мей – перший іноземний лідер, з яким зустрічається Дональд Трамп після вступу на посаду президента США

    У Вашингтоні розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

    Напередодні Мей, виступаючи у Філадельфії перед учасниками партійної конференції республіканців, заявила, що відносини з Росією слід будувати з позиції сили.

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    Мей висловила задоволення в зв’язку з перемогою республіканського кандидата на президентських виборах у листопаді. Голова британського уряду закликала адміністрацію Трампа не виходити з ядерного угоди з Іраном, захищати сусідні з Росією країни і підтримувати міжнародні організації, зокрема НАТО, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, зазначивши, що всі вони потребують реформ.

    Тереза Мей – перший іноземний лідер, з яким зустрічається Дональд Трамп після вступу на посаду президента США. За кілька днів до візиту у США прем’єр-міністр заявила, що «не побоїться висловити незгоду» з Трампом у разі, якщо погляди обох політиків не збігатимуться.

    Джерело: Радіо Свобода

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