«Велике прання» ректора Мельника. Прокуратура повертає у держвласність майно податкового університету

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Петро Мельник

Оборудки колишнього ректора вимірюються десятками мільйонів гривень

Одіозний ректор Національного університету державної податкової служби в Ірпіні та герой судових блокбастерів про «інфаркт» Петро Мельник ризикує знову залягти на лікарняне ліжко. Підставою можуть слугувати нові викриття проти екс-керівника вишу, пов’язані з відчуженням державного майна. Географія оборудок: від Київської області і до Криму. «Главком» та багато центральних ЗМІ неодноразово писали про махінації з держмайном посадовців Нацуніверситету.

Опишемо кілька важливих епізодів. Згідно з рішенням Вищого господарського суду України від 20 лютого 2017 року, комплекс споруд реабілітаційного оздоровчого комплексу «Сосновий бір» площею 8 тис. кв. м, розташованого в селищі Ворзель Київської області, має бути повернений у власність держави. Його відчуження відбулося за згоди одного високопосадовця Державної податкової адміністрації. Також у схему було вмонтовано ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (правонаступником якої є приватна Ірпінська фінансово-юридична академія), яким керують родичі Мельника.

До серпня 2007 року Національний університет державної податкової служби під керівництвом Петра Мельника встиг оформити права власності на низку нерухомості, яка, здебільшого, знаходилася у комунальній власності. Це стосується й комплексу «Сосновий бір», який 2007 року за рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради, відійшов вишу під студентські гуртожитки. Однак це майно у листопаді того ж року «транзитом» опинилося в руках іншого, вже приватного вузу - Міжрегіональної фінансово-юридичної академії.

Варто зауважити, що ця академія не чужа пану Мельнику – її засновниками були його дружина Тетяна (у 2003-2007 роках), син Максим Мельник (у 2007-2011 роках) і тесть Володимир Щербань (з 2011 року і дотепер). Нині обов’язки керівника фірми виконує племінник екс-ректора Роман Мельник.

Одіозний податковий ректор на аукціоні продав своїм родичам будівлі «Соснового бору» за 3,1 млн. грн. під соусом про нібито повну його непридатність, відсутність коштів на реконструкцію та неможливість підтримувати в належному стані напівзруйновані будівлі, географічну віддаленість об'єкту нерухомості від навчального закладу. Потім ті здали те ж майно університуту, у якого його і придбали. Як з’ясувало слідство, за 2008-2014 роки виш родичів Мельника незаконно збагатився на 13 млн. грн. від отриманої орендної плати.

Такі ж махінації відбулися з 1109 «квадратами» у Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

Приміщення податкового університету у Кам'янці-Подільському

Ще у 2004 році вказані приміщення, де готувалися кадри для податкової служби, рішенням міської ради і виконкому безоплатно отримав Національний університет державної податкової служби. У серпні 2008-го керівництво вишу, озброївшись перевіреною «відмазкою» «про неспроможність у належному стані підтримувати напівзруйновані будівлі», за 2,4 млн. грн. продало приміщення все тій же Міжрегіональній фінансово-юридичній академії.

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А в січні 2009 року остання віддала в оренду ВНЗ податкової «напівзруйновані будівлі» для навчання студентів. За 2008-2014 роки приватний заклад родичів Мельника на оренді незаконно заробив 2,1 млн. грн.

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Як і в першому випадку ключовою зачіпкою рушійних «приватизаційних процесів» податкового ректора Петра Мельника стали листи тодішнього виконувача обов’язків голови Державної податкової адміністрації Григорія Бондаренка. Відомо, що з 1996 до 2002 року цей добродій працював заступником голови Державної податкової адміністрації Миколи Азарова. Згодом був народним депутатом і у 2006-2008 роках, коли Азаров був першим віце-прем’єром, Григорій Бондаренко знову став замголови ДПА.

Бондаренко 20 серпня 2007 року відповів ректору Мельнику (листи за №№ 7981/6/04-0316, 7983/6/04-0316), що не заперечує щодо продажу об’єктів нерухомості, які є філіями Національного університету державної податкової служби і розміщені в смт Ворзель на вулиці Кірова, 3; Кам’янці-Подільському на Годованця,1; Сторожиці (Чернівецької області) на Видинівського, 3; Сімферополі на Елеваторній, 8-Б, Житомирі на Мануїльського, 18.

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Натомість Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2015 році дав негативний висновок (є в матеріалах судової справи), заявивши: університет ДПС України не мав ані права, ані реальної можливості звернутися до Фонду державного майна України щодо погодження на відчуженням майна, адже згідно із Законом «Про управління об'єктами державної власності» та Порядком відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007р. №803 отримання такого погодження є виключеною прерогативою суб'єкта управління (читати – тодішньої ДПА). Навіть у разі наявності такого звернення про погодження на відчуження майна Фонд державного залишив би його без розгляду.

Також Господарський суд Хмельницької області вважає, що під час оборудок з приміщеннями у Кам’янці-Подільському порушено Закон України «Про приватизацію державного майна», який прямо встановлює мораторій на приватизацію (відчуження) об'єктів освіти та науки та вимог п. п. 6, 8, 13 Порядку відчуження об'єктів державної власності. Таким чином, суд зобов’язав спірне майно повернути у власність держави в особі уповноваженого органу Державної фіскальної служби.

Повернення відчужених приміщень Національного університету державної податкової служби, які знаходяться на контрольованій території України, у судах має позитивні вирішення, крім філії, яка залишилася в Сімферополі. У серпні 2008 року будівлі загальною площею 2683,3 кв. м були відчужені на користь нам відомої Міжрегіональної фінансово-юридичної академії, яка потім передала їх в оренду університету Мельника. У судових матеріалах сказано, що приватний виш незаконно отримав 5,4 млн. грн. від оренди кримського майна. Але схоже, що ці «дрібниці» нині не мають значення, оскільки окупаційна влада Криму у листопаді 2016 року фактично «націоналізувала» державні приміщення Національного університету на півострові, передавши в безоплатне користування управлінню Федеральної податкової служби.

Мішенню залишається екс-ректор податкового навчального закладу Петро Мельник, якому прокурори оголосили підозру щодо розтрати державного майна на понад 20 млн. грн. Кримінальне провадження слухається Бородянським районним судом Київської області

Віталій Тараненко, для «Главкома».