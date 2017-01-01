Політичні інфаркти. Найвідоміші персони, які ховались від правосуддя у реанімації (СПИСОК)

Юлія Тунік



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Петро Мельник

Чому підозри у корупції раптово «погіршують» здоров’я українських високопосадовців

Вчора, 2 березня, у відомчій лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову підозру. Співробітники антикорупційного бюро діяли в рамках кримінального провадження стосовно «газової справи Онищенка». Одразу після цього, за словами медиків, у Насірова діагностували інфаркт міокарда і перевели до іншого відділення лікарні. Раптова хвороба головного фіскала країни викликає сумніви не лише у активних коментаторів у Facebook. Керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що голова ДФС симулює. Антикорупційне бюро наразі чекає на висновки лікарів для визначення своїх подальших дій щодо Насірова.

«Главком» вирішив згадати всіх українських чиновників, стан здоров’я яких «раптово погіршувався» під час затримання правоохоронцями, у залі суду або в СІЗО. Натомість після закриття справ їх фігурантам одразу ставало ліпше.

Екс-міністр транспорту Микола Рудьковський. Невідома хвороба

У лютому 2008 року прокуратура столиці порушила справу проти екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського. Політика підозрювали у розтраті майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ – Париж – Київ. Завжди бадьорий Рудьковський на розгляд справи до Печерського суду Києва приїхав… на інвалідному візку. Під час засідання щодо обрання йому запобіжного заходу Рудьковському стало зле. Медики «швидкої», які чатували поряд із судом, навіть зробили йому ін’єкцію. Натомість лікар СБУ стверджував, що підозрюваному стаціонар не потрібен. Справу щодо екс-міністра закрили у 2010 році, після інавгурації Віктора Януковича. Прокурор відмовився від обвинувачення, хоча до виголошення вироку залишалися лічені дні засідання суду.

Ректор Податкової академії Микола Мельник. Гіпертонія?

Екс-ректора Податкової академії Петра Мельника у липні 2013 року звинуватили у хабарництві. Керівник вишу вимагав від абітурієнтів кошти за вступ до навчального закладу. Мельника взяли саме в момент отримання конверта з міченими купюрами з рук батьків абітурієнта. Наступного після отримання підозри дня скандальний ректор потрапив до шпиталю через гіпертонічну хворобу. До речі, як тоді повідомляли медики закладу, стан Мельника був задовільним. Він гуляв палатою, їв та пив. А от у залі суду він не міг ходити і демонстрував свої шрами. Згодом ректор, який перебував під домашнім арештом, утік до США, позбувшись електронного браслета. Після Майдану, у 2014 році, ректор-гіпертонік повернувся до України, а вже наступного року Ірпінський суд закрив справу проти нього.

Геннадій Корбан. Ішемія?

Одного з лідерів партії «Укроп» і найближчого соратника олігарха Ігоря Коломойського Геннадія Корбана СБУ затримала у жовтні 2015 року за підозрою у створенні злочинного угруповання. За вже звичним для українських політиків сценарієм під час засідання суду, на якому розглядалося питання про обрання запобіжного заходу, у Корбана підвищився тиск, його шпиталізували. І так кілька разів. Спочатку Кобан перебував під домашнім арештом у Дніпропетровську, а наприкінці року Дніпровський суд Києва помістив його до столичного СІЗО. Проте після низки скандальних судових засідань у середині березня 2016 року Корбана знову помістили під домашній арешт у Дніпропетровську. Укропівець отримав умовний термін у справі і виїхав за кордон.

Екс-голова «Нафтогазу» Євген Бакулін. Інсульт?

Голову правління НАК «Нафтогаз» Євгена Бакуліна заарештували у справі про розкрадання державного майна і коштів у 2014 році. Майже одразу чиновнику стало зле, його було госпіталізовано, а пізніше його адвокат стверджував, що у підсудного стався інсульт. Того ж року резонансну справу закрили, а обвинувачення з екс-чиновника зняли. Пізніше Бакулін балотувався до Верховної Ради та був обраний народним депутатом від Опозиційного блоку.

Екс-заступник голови Миколаївської ОДА Романчук. Тиск?

Минулого літа Миколу Романчука, який погорів на хабарі в розмірі 92 тисячі доларів, забрала «швидка» з високим тиском просто із зали суду. Пізніше перший заступник Миколаївської ОДА виписався з лікарні і зник у невідомому напрямку. У військовій прокуратурі пояснили: нагляд за Романчуком не встановлювали, адже, за законом, після закінчення 72 годин арешту, якщо не обрано запобіжний захід, людина вважається вільною. Пізніше ЗМІ повідомляли, що правоохоронці заперечили втечу хабарника. Зрештою замість того, щоб відсидіти два місяці у СІЗО, чиновник вийшов під заставу у 5,5 мільйона гривень. Наразі провадження стосовно Романчука триває.

Колишній глава ДСНС Бочковський і цукровий діабет

25 березня 2015 року Сергія Бочковського було затримано на засіданні Кабміну через підозри в корупції при закупівлі паливно-мастильних матеріалів. А вже 1 квітня екс-чиновника випустили із Лук'янівського СІЗО під заставу в розмірі майже 1,2 млн грн. За словами адвоката Бочковського, одразу після звільнення той поїхав до лікарні – у нього загострився цукровий діабет і підвищився тиск.

Хвороба комуністки Александровської

Підозрювану у сепаратизмі екс-депутатку минулого літа шпиталізували до лікарні за день до слухання апеляції. За словами сина, у Александровської були серйозні проблеми зі здоров'ям і під час перебування в СІЗО стан здоров’я погіршився.

Внутрішня кровотеча Мосійчука

Нардепа від фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» Ігоря Мосійчука, якого звинувачували у хабарництві, також шпиталізували із зали суду начебто за підозрою у внутрішній кровотечі. Цікаво, що в довідці ізолятора тимчасового тримання СБУ лікарі зазначали, що Мосійчук може перебувати під вартою. Водночас у довідці інституту Шалімова було вказано, що сидіти Мосійчук не може, у нього внутрішня кровотеча.

Міжхребцева грижа Тимошенко

Юлія Тимошенко також хворіла. Але треба визнати, що від українського правосуддя вона не ховалась. На відміну від решти героїв цього списку, здоров’я підвело лідерку «Батьківщини» вже в ув’язненні, під час якого вона майже постійно перебувала в лікарні «Укрзалізниці». Тимошенко було поставлено діагноз «міжхребцева грижа», тож вона здебільшого перебувала в лежачому положенні.

Цироз печінки Луценка

За час свого перебування у Менській виправній колонії №91 нинішнього генпрокурора України Юрія Луценка неодноразово забирали до лікарні. Дружина Луценка заявляла, що в її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунка і гепатит.

Термінова госпіталізація екс-губернатора Різака

У травні 2005 року під час допиту колишньому губернатору Закарпаття Івану Різаку стало зле і «швидка» відвезла Різака до міськлікарні з діагнозом «гіпертонічний криз». Колишнього губернатора Закарпаття правоохоронці затримали за звинуваченням у доведенні до самогубства ректора Ужгородського національного університету Володимира Сливки.

Додамо, що схемою «обвинувачення-лікарня-звільнення» користувалися не лише чиновники. Екс-пасинок Фірташа Сергій Калиновський, котрого затримали за скоєння ДТП, внаслідок якої померла людина, втік з-під арешту, симулювавши поганий стан здоров’я, і переховувався від слідства вісім років. Засідання у справі про смертельну ДТП за участю Калиновського відбудеться в березні.

Віта Заверуха, яку обвинувачували у вбивстві поліцейських, неодноразово скаржилася на поганий стан здоров’я, у зв’язку з чим її відправляли не до СІЗО, а до лікарні. Заверуха перебувала в СІЗО до 24 січня 2017 року. Зараз вона на волі – вийшла під заставу в 1,6 млн гривень (гроші вніс підприємець Олексій Тамразов).

Юлія Тунік, «Главком»