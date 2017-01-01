Великогабаритний транспорт не заїжджатиме до Києва до 20:00



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

Може скластися ситуація, коли фури заїдуть у місто, яке тільки чистять і будуть блокувати рух та заважати прибиранню, - Кличко

Щоб уникнути блокування руху на дорогах та перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки, великогабаритний транспорт пускатимуть до Києва тільки після 20:00. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час координаційної наради з керівництвом Київської міської адміністрації, главами районів, комунальних служб, представників поліції та ДСНС.

Столична влада вирішила продовжити запроваджену заборону на в’їзд великогабаритного транспорту до 8-ої години вечора сьогоднішнього дня. «Може скластися ситуація, коли фури заїдуть у місто, яке тільки чистять і будуть блокувати рух та заважати прибиранню. Місто знову стане. Тому до 8 години вечора, коли почне зменшуватися кількість автомобілів, і до ранку вони зможуть заїхати в місто. Сподіваюся, що усі з розумінням поставляться до такого рішення», - підкреслив Кличко.

«Ситуація в місті складна. Снігопад не припиняється з ночі. Велика кількість опадів випала з 5-ої до 8-ої години ранку - близько 10-15 см. І надто складно, коли в місті інтенсивний рух, швидко очистити всі вулиці. Зранку ситуація з пробками була дуже складною», - наголосив Кличко.

Кличко зауважив, що згідно з прогнозами синоптиків, снігопади триватимуть до середи. «Наше завдання - продовжувати прибирання, щоб оперативно очистити ключові магістралі, щоб місто працювало ефективно», - підкреслив мер.

Нагадаємо, Кличко закликав киян скористатись сьогодні через снігопад комунальним транспортом, а власні авто залишити вдома.