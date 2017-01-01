Верховний суд Грузії забрав у власників «Руставі 2» права на телеканал

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Власником 60% частки «Руставі 2» суд визнав бізнесмена Кібара Халваши, а ще 40% – його компанію ТОВ «Панорама»

Верховний суд Грузії виніс рішення у справі грузинської опозиційної телекомпанії «Руставі 2», ухваливши повернути її колишнім власникам.

Про це повідомила генеральна директорка телекомпанії Ніка Гварамія. Рішення також опубліковано на сайті Верховного суду.

Власником 60% частки «Руставі 2» суд визнав бізнесмена Кібара Халваши, а ще 40% – його компанію ТОВ «Панорама».

Велика палата Верховного суду Грузії, що складається з дев'яти суддів, провела сьогодні розгляд справи без усних слухань, в закритому режим, рішення суду остаточне і не підлягає оскарженню.

Як заявила гендиректорка телекомпанії, керівництво «Руставі 2» збирається звернутися до Конституційного суду Грузії, а також до Європейського суду з прав людини з вимогою призупинення виконання рішення Верховного суду.

Засідання відбувалось на тлі акції протесту біля будівлі суду. Керівництво телекомпанії, журналісти, опозиційні політичні партії вважають необґрунтованими вимоги Кібара Халваши, який вважається лояльним до нинішньої влади, і пов'язують судовий процес у справі телекомпанії зі спробами влади чинити тиск на телекомпанію.

Нагадаємо, раніше тисячі людей вийшли на протест у столиці Грузії Тбілісі на знак протесту проти, як вони стверджують, спроб влади закрити популярний в країні телеканал «Руставі-2», та на захист свободи ЗМІ.

Судовий розгляд у справі телеканалу «Руставі 2» почався в серпні 2015 року, коли колишній його власник Кібар Халваши подав позов до Тбіліського міського суду, вимагаючи повернення «Руставі 2» на підставі того, що продав його під тиском колишньої влади.

У листопаді 2015 року суд першої інстанції задовольнив позов і виніс рішення на користь Халваши. Нинішні власники телеканалу оскаржили рішення в апеляційному суді, проте суддя Ната Назгаідзе в червні 2016 року залишила рішення суду першої інстанції в силі. Тоді юристи «Руставі 2» внесли скаргу до Верховного суду, де після розгляду вирішено було передати його на розгляд Великої палати Верховного суду.