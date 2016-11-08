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    «Ви взяли в руки зброю і підвели людей!» Екс-регіонал зірвав ефір кремлівським пропагандистам

    • Сьогодні, 16:12
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    Мій народ, народ Донбасу, не хотів війни – Левченко

    Колишній народний депутат від фракції Партії регіонів Микола Левченко публічно звинуватив російсько-окупаційні війська в загибелі жителів Донбасу.

    В ефірі пропагандистського ток-шоу «Вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Россия 1» Левченко заявив, що зміг би вирішити ситуацію на сході України політичним шляхом, проте в хід пішла зброя.

    «Мій народ, народ Донбасу, не хотів війни. А ви взяли в руки зброю і людей підвели! Мене могли посадити в тюрму, але людей не бомбили б! По вас стріляли, а влучали в людей!» – звернувся Левченко до присутнього в студії «екс-міністра закордонних справ «ДНР» Олександра Кофмана.

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