Вибори президента Європарламенту: головні претенденти

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Один із кандидатів на посаду президента Європарламенту Антоніо Таяні

Чинний президент Європарламенту Мартін Шульц іде у відставку після двох термінів перебування на посаді

17 січня відбудеться голосування депутатів Європарламенту за нового президента зібрання представників, яке обирається громадянами ЄС. Головними претендентами на посаду президента Європарламенту є кандидат від Європейської народної партії Антоніо Таяні та кандидат від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Джанні Піттелла. Про це повідомляється у матеріалі «Главкому».

В результаті виборів може статись так, що правоцентристська Європейська народна партія, яка контролює відносну більшість місць у Європейському парламенті, буде контролювати й усі основні європейські інституції. Наразі президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і президент Європейської ради Дональд Туск є членами Європейської народної партії.

На посаду претендує кандидат від Європейської народної партії Антоніо Таяні.

Проте президент Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Джанні Піттелла заявив, що велика коаліція з Європейською народною партією повинна бути завершена, і вирішив балотуватися на посаду президента Європарламенту як кандидат від головної політичної лівоцентристської групи.

Конкуренція між Таяні і Піттеллою може призвести до поляризації Європарламенту та розподілу його на великі коаліції правоцентристстів і лівоцентристів.

Хоча Таяні і Піттелла є головними претендентами на посаду президента Європарламенту, лідер Альянсу лібералів і демократів за Європу Гі Ферхофштадт може стати остаточним переможцем через свої можливості виступити посередником між Європейської народної партії та Прогресивного альянсу соціалістів і демократів і припинити незадоволення багатьох європейських громадян великою коаліцією християнських демократів і соціалістів.

Детальніше читайте: Вибори президента Європейського парламенту. Хто з ким і проти кого