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    Вибори президента РФ перенесли на річницю окупації Криму

    • Сьогодні, 17:03
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    Вибори в Росії
    Вибори в Росії

    Вибори президента РФ пройдуть 18 березня 2018 року

    Держдума РФ прийняла в другому читанні пакет змін до виборчого законодавства, за якими вибори президента перенесуть на 18 березня - річницю анексії Криму.

    Законопроекти також скасовують відкріпні посвідчення, які правозахисники називали одним з основних способів фальсифікацій на виборах.

    Пакет законопроектів в березні внесли до Держдуми сенатори Андрій Клішас і Анатолій Широков. Опозиційні фракції підготували кілька десятків поправок, але всі вони були відхилені.

    Згідно з поправками, «якщо неділя, на яку повинні бути призначені вибори президента РФ, збігається з днем, що передує неробочому святковому дню, або це неділя припадає на тиждень, що включає неробочий святковий день, або ця неділя в установленому порядку оголошена робочим днем, вибори призначаються на наступну неділю».

    У 2018 році це буде 18 березня.

    Джерело: ВВС Русская служба

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