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Екс-президент Сомалі Хасан Шейх Махмуд у 2014 році заявив: «Я зроблю все, щоб не допустити перетворення Сомалі на Україну».

Колишній глава уряду Сомалі Абдуллах Мохамед обраний на пост президента країни, передає Reuters.

Відзначається, що обраний президент вже склав присягу перед членами парламенту. За даними агентства, Абдуллах Мохамед має подвійне громадянство. Він здобув освіту в США, після чого отримав громадянство цієї країни.

Свої кандидатури на пост президента Сомалі зареєстрували понад 20 політиків. У заключний, третій тур голосування вийшли Абдуллах Мохамед і чинний президент країни Хассан Шейх Махмуд, однак згодом він відмовився від подальшої боротьби за президентське крісло.

Також повідомляється, що за кілька годин до відкриття виборчої дільниці в Могадішо його обстріляли з міномета.

Як відомо, вже колишній президент Сомалі Хасан Шейх Махмуд у 2014 році зробив цікаву заяву щодо України. Він тоді зазначив, що на території України «йде громадянська війна» і назріває гуманітарна катастрофа. Крім того, Махмуд повідомив, що дуже стурбований ситуацією з біженцями і сподівається, що «Російська федерація зможе захистити людей». Президент Сомалі Хасан Шейх Махмуд свою заяву завершив словами: «Я зроблю все, щоб не допустити перетворення Сомалі в Україні».

У Сомалі президента обирають депутати двопалатного Федерального парламенту, за них же голосують 14 тис. делегатів від різних кланів. У цьому місяці завершилося формування обох палат законодавчого органу і обрані їхні голови. Народну (нижню) палату очолив Мохамед Усман Джаварі, а Верхню - Абді Хаши Абдулахі.



