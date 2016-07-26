У столиці Сомалі прогриміло два вибухи, є жертви

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У Могадішо підірвали два автомобілі

У понеділок, 2 січня, внаслідок двох вибухів у столиці Сомалі Могадішо загинуло не менше чотирьох осіб, передає ВВС.

Так, було заміновано два автомобілі. Зазначається, що один з вибухів стався біля контрольно-пропускного пункту миротворчої місії. Інший – біля готелю, розташованого неподалік.

Відповідальність за вибухи взяло на себе ісламістське угруповання «Аш-Шабаб». Нагадаємо, на початку грудня кількість загиблих унаслідок вибуху замінованого авто поблизу порту столиці Сомалі Могадішо становила 29 осіб. Ще близько 50 осіб дістали поранення.

Нагадаємо, сьогодні у Багдаді терорист-смертник підірвав 35 людей.

Як відомо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

Наразі відомо, що турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.