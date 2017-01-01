Вибух у Кабулі: кількість жертв перевищила 60 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Допомога постраждалим внаслідок вибуху в Кабулі

В результаті вибуху у столиці Афганістану постраждали більше 650 людей

Кількість загиблих унаслідок теракту, що стався в середу вранці в Кабулі, перевищила 60 людей, постраждали більше ніж 650 осіб. Про це повідомляє афганський телеканал Tolo News.

За його даними, постраждали переважно співробітники компанії мобільного зв'язку «Рушан».

Раніше західні ЗМІ з посиланням на афганських офіційних осіб повідомляли про 49 загиблих і більше ніж 300 поранених унаслідок вибуху.

Крім того, за повідомленням ЗМІ, французька влада заявляє, що внаслідок вибуху шкоди завдано будівлям посольств Франції та Німеччини.

За даними кабульської поліції, біля будівлі посольства Німеччини було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений в автомобілі.

«Була підірвана автомашина з вибухівкою біля посольства Німеччини, але поруч розміщені також кілька інших важливих об'єктів і офісів. Важко сказати, що стало конкретною метою вибуху», - повідомив журналістам представник поліції Башир Муджахід.

Вибух пролунав уранці в середу в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства та президентський палац.

Джерело: Інтерфакс-Україна