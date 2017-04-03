Вибух у Пітері: спецслужби вивчають екстремістський слід

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Вибух у метро Санкт-Петербурга

За даними джерела, вибуховий пристрій було залишено у вагоні

У справі про вибух у метро Санкт-Петербурга вивчається «екстремістський слід». Пише «Медуза» із посиланням на джерела «Інтерфаксу».

Вибуховий пристрій було залишено у вагоні метро, додає агентство.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що про причини говорити рано, «розслідування покаже, розглядаємо всі варіанти – і побутові, і кримінальні, прояви терористичного характеру».

Путін на зустрічі з Лукашенком також заявив, що «висловлює найщиріший жаль, співчуття на адресу близьких загиблих і потерпілих».

«Я вже розмовляв з керівниками спеціальних служб, з директором ФСБ. Правоохоронні органи і спеціальні служби працюють, зроблять усе для того, щоб з'ясувати причини того, що сталося, дати повну оцінку того, що сталося. А міські і федеральна влада, якщо буде потрібно, вживатимуть усіх заходів, щоб надати підтримку сім'ям загиблих і потерпілих», – наголосив Путіін.

Десятеро людей, за попередніми даними, загинули внаслідок вибуху у вагоні метро на станції «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі.

Як повідомили в консульській службі МЗС, зараз з'ясовується, чи є серед жертв і потерпілих українці.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

За даними російських ЗМІ, постраждало близько десяти осіб. Серед поранених є діти.

Вибух стався на «синій» гілці. Нині там закрито сім станцій.

На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.