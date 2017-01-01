  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибух у Сомалі: щонайменше 15 загиблих

    • Сьогодні, 18:51
    • Розсилка
    Вибух у Сомалі
    Вибух у Сомалі

    Внаслідок вибуху біля військової бази в столиці Сомалі Могадішо загинули понад 15 людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    В результаті вибуху авто, призначеного для високопосадовців, котрі залишають військову базу в Могадішо, загинуло щонайменше 15 людей і знищено мікроавтобус, в якому перебували цивільні.

    Повідомляється, що напад здійснили бойовики Аль-Шабааб.

    «Принаймні 15 осіб, в основному цивільних, загинули в результаті вибуху», - повідомив військовий чиновник Хусейн Нур. Він додав, що точну цифру наразі встановлюють.

    Раніше президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохамед закликав бойовиків Аль-Шабааб здатися протягом 60 днів в обмін на освіту і робочі місця.

    Нагадаємо, що 9 квітня у Єгипті прогриміло два вибухи, в результаті яких загинуло понад 36 осіб. Відповідальність за напади взяла на себе Ісламська держава.

    вибух Сомалі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ