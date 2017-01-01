Вибух у Сомалі: щонайменше 15 загиблих
- Сьогодні, 18:51
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Внаслідок вибуху біля військової бази в столиці Сомалі Могадішо загинули понад 15 людей.
Про це повідомляє Reuters.
В результаті вибуху авто, призначеного для високопосадовців, котрі залишають військову базу в Могадішо, загинуло щонайменше 15 людей і знищено мікроавтобус, в якому перебували цивільні.
Повідомляється, що напад здійснили бойовики Аль-Шабааб.
«Принаймні 15 осіб, в основному цивільних, загинули в результаті вибуху», - повідомив військовий чиновник Хусейн Нур. Він додав, що точну цифру наразі встановлюють.
Раніше президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохамед закликав бойовиків Аль-Шабааб здатися протягом 60 днів в обмін на освіту і робочі місця.
Нагадаємо, що 9 квітня у Єгипті прогриміло два вибухи, в результаті яких загинуло понад 36 осіб. Відповідальність за напади взяла на себе Ісламська держава.