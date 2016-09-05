Вибух в Афганістані: 12 загиблих та 3 поранених

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За попередніми даними, бомба була закладена бойовиками з «Талібану»

У східнії провінції Афганістану в результаті вибуху замінованої частини дороги загинули 12 людей, ще троє дістали поранень.

Про це повідомляє Associated Press.

«Вибух був дуже потужний. Він вбив 12 пасажирів, що були на борту автобуса (який наїхав на заміновану частину дороги — ред.)», — сказав губернатор провінції Пактика.

За його словами, семеро із загиблих були учнями релігійної школи.

За попередніми даними, бомба була закладена бойовиками з «Талібану» (радикального ісламістського руху).

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за напад.