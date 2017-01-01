В Одесі пролунав вибух. Є загиблі (оновлено)

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В результаті вибуху зруйновано більшу частину будинку на площі близько 70 м.кв.

В Одесі по вул. Є.Геллера, 57, 8 січня о 00:50 у приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух з послідуючим горінням. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС.

«Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинуло 2 особи та 1 особу врятовано з під завалів», — йдеться в повідомленні.

Так, о 02:01 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 50 м.кв. В результаті вибуху зруйновано більшу частину будинку на площі близько 70 м.кв.

Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку в с.Сухий Лиман загинули 2 особи, 90-літню жінку дістали з-під завалів живою, в неї травма ноги. Про це повідомив речник ГУ ДСНС в Одеській області Андрій Мельник.

Речник зазначив, що в будинку, в якому стався вибух, прописано 6 людей, на момент трагедії в будівлі знаходилися троє.

Так, внаслідок вибуху двоє чоловіків загинуло, одного з них буквально розірвало на частини. Жінку рятувальники дістали з-під завалів. В неї діагностували травму ноги, постраждалу у стані середньої тяжкості доставлено до міської клінічної лікарні № 11. «Зараз на місці події працюють вибухотехніки, а також правоохоронці. Вони досі не з’ясували основну причину вибуху», — зазначив Мельник.

Внаслідок інциденту будинок зруйнований майже повністю.

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