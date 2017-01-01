Віце-президент США поки не планує спілкуватися з Путіним

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Пенс під час недавнього інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом назвав російського лідера «вбивцею»

Віце-президент США Майкл Пенс в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що в його плани поки що не входить зустріч або переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Журналіст телеканалу Білл О'Райлі нагадав Пенсу, як під час недавнього інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом назвав російського лідера «вбивцею», додавши: «Але я вважаю, що ви повинні піти і поговорити з Путіним».

«З мого боку таких планів немає», - відповів віце-президент.