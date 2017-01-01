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    Віце-президент США запевнив Клімкіна, що Вашингтон підтримуватиме Україну

    • Сьогодні, 04:34
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    Віце-президент США Майкл Пенс і глава МЗС України Павло Клімкін
    Віце-президент США Майкл Пенс і глава МЗС України Павло Клімкін

    Пенс назвав мінські угоди кращим способом досягти миру в Україні

    Віце-президент США Майкл Пенс сказав главі МЗС України Павлу Клімкіну, що найкращим способом просування миру в Україні є виконання мінських домовленостей.

    Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

    Американський віце-президент «підкреслив, що мінські угоди залишаються найбільш реальним способом просування до миру» в Україні.

    Пенс також підтвердив прихильність Вашингтона територіальної цілісності України і прагнення адміністрації США працювати з партнерами в Києві над мирним вирішенням конфлікту на Донбасі.

     Як повідомляв «Главком»Клімкін перебуває з триденним візитом в американській столиці.

    МЗС США Мінські угоди
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