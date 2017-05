Віце-президент США запевнив Клімкіна, що Вашингтон підтримуватиме Україну

Пенс назвав мінські угоди кращим способом досягти миру в Україні

Віце-президент США Майкл Пенс сказав главі МЗС України Павлу Клімкіну, що найкращим способом просування миру в Україні є виконання мінських домовленостей.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Американський віце-президент «підкреслив, що мінські угоди залишаються найбільш реальним способом просування до миру» в Україні.

Пенс також підтвердив прихильність Вашингтона територіальної цілісності України і прагнення адміністрації США працювати з партнерами в Києві над мирним вирішенням конфлікту на Донбасі.

Today I met with Foreign Minister @PavloKlimkin & emphasized unwavering U.S. support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/RzF9GfFWDd