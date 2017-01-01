Від побоїв у колонії на Миколаївщині помер засуджений

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Колонія

За фактом смерті ув’язненого відкрито кримінальне провадження

Прокуратура розслідує справу за фактом смерті ув’язненого в Ольшанській виправній колонії № 53 на Миколаївщині. За попередньою інформацією, він помер від побоїв. Про це «Укрінформу» повідомила прес-секретар прокурора Миколаївської області Валерія Власова.

«За фактом смерті ув’язненого відкрито кримінальне провадження за ч 2. ст. 121 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Слідство продовжує встановлювати причини події і винних у смерті чоловіка», - сказала Власова.

Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом Миколаївської місцевої прокуратури №1.

З неофіційних джерел стало відомо, що подія сталася 10 травня. Засудженого після побоїв у тяжкому стані відвезли до лікарні, де він невдовзі помер.

Згодом у деяких інтернет-виданнях з'явилася інформація про те, що начебто в колонії готується бунт через масовий обшук із залученням спецпризначенців. Проте адміністрація Ольшанської виправної колонії оприлюднила інформацію про те, що обшуки 12 травня дійсно проводилися, але вони були плановими, і за їх ходом спостерігали працівники прокуратури.

«Дані заходи є плановими і проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка. При проведенні обшуків особлива увага звертається на дотримання законності і прав засуджених. За цим стежать працівники прокуратури. Адміністрація також повідомляє, що ніякі спецпідрозділи для проведення обшуку не притягувалися», - зазначається у повідомленні адміністрації виправної установи.

Нагадаємо, Верховна Рада України внесла зміни до законодавства щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених і тим самим гуманізувала систему правосуддя та виконання покарань в Україні, наблизивши її до європейських і міжнародних стандартів.

Джерело: Укрінформ