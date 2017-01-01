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    «Відкриті переломи, всюди кров...» Пасажир рейсу Москва-Бангкок розповів про драму на борту

    • Сьогодні, 18:59
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    kp.ru

    Внаслідок турбулентності постраждали 27 пасажирів

    Коли літак Boeing 777, що виконував рейс SU270 Москва - Бангкок, потрапив в зону турбулентності, людей «кидало» по всьому салону, всюди була кров, написав пасажир рейсу Ростислав Русєв на своїй сторінці соцмережі Instagram.

    «Кров всюди, люди зі зламаними кістками, носами, відкриті переломи, немовлята з травмами голови, я можу продовжувати і продовжувати. Слава Богу, ми живі!» - зазначив він.

    Пасажир висловив надію, що «Аерофлот» подбає про постраждалих. Він зазначив, що ніколи в житті не був так наляканий.

    Як повідомляв «Главком», вночі 1 травня літак Boeing 777, що виконував рейс SU270 Москва - Бангкок, за 40 хвилин до посадки в аеропорту Бангкока потрапив в зону сильної турбулентності, яка відома як «турбулентність ясного неба».

    В результаті постраждали 27 осіб, вони отримали переломи та забої. В 3:38 за Москвою літак благополучно приземлився в аеропорту Бангкока. Постраждалих доставили в лікарню.

    Пізніше в мережі почали з’являтися перші відеокадри того, що відбувалося у салоні літака. 

    Москва літак Boeing Бангкок
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