Відомі донецькі сепаратисти тепер жебракують у Росії

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Українофоби Руслан та Тетяна Мармазови

Для сепаратистів Мармазових розпочали збір коштів

Журналіст Олександр Чаленко, який переховується у Росії, розпочав збір допомоги для українофоба та колишнього прес-секретаря ФК «Шахтар» (Донецьк) Руслана Мармазова та його дружини.

Колишнього проректора Донецького університета Тетяну Мармазову, яка відома своїми проросійськими та сепаратистськими поглядами, нещодавно вирішили депортувати з РФ.

«Рятує сім'ю від голоду тільки те, що Руслан веде два блога в Донецьку. З того і живуть. Цього катастрофічно мало», - бідкається Чаленко.

Саме тому журналіст-утікач просить своїх читачів у Facebook допомогти сімейству сепаратистів грошима або роботою.

«Може хтось готовий їх друкувати і запрошувати на ТВ за гонорари, пишіть також… Давайте допоможемо хорошим російським людям, що потрапили в біду», - закликає Чаленко.

Нагадаємо, активну прихильницю бойовиків Тетяну Мармазову російські силовики затримали 29 травня в Тулі. У понеділок Чаленко заявляв, що Росія екстрадує Мармазову в Україну.

Згодом сепаратистку таки засудили до депортації, але дозволили добровільно покинути Росію.