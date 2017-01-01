Відомий продюсер обурений тим, як Україна обирала свого представника на Євробачення

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Володимир Бебешко

Бебешко порадив журі національного відбору Євробачення повчити англійську

СТБ, забравши у «Першого національного» національний відбір Євробачення, перетворив його на шоу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив відомий продюсер Володимир Бебешко.

«СТБ забрав у «Першого національного» відбір і перетворив цей відбір на шоу для рейтингу СТБ, де сваряться члени журі, ставлять незрозумілі оцінки...», - зазначив він.

На питання, чи це не образа за те, що Міла Нітіч, яку він продюсує, отримала низькі бали, він відповів:

«Це не образа. Та, розумієте, можна сказати: «Мені твоя пісня не подобається». Але не можна казати: «Чего сюда пришла и корчишь из себя артистку?» Це хамство. Ніхто не давав права Данилку хамити. Це по-перше. По-друге, співак не може судити співака чи співачку. Це мають робити незалежні експерти. І найголовніша помилка. Данилко сказав: «Я не знаю англійської мови і щасливий від того» (зізнався у незнанні мови Данилко після виступу гурту «Пающіє труси» на національному відборі «Євробачення». – «Главком»)», - сказав Бебешко.

«Тебе ж вибрали судити «Євробачення», пісню. Пісня має дві складові: мелодію і текст. Якщо ти не знаєш англійської мови, візьми переклад і прочитай. Міла його запитала: «А ви чули, про що я співаю?» А він: ах, ти зі мною прирікаєшся, то на тобі одиницю! Це взагалі маразм, непрофесійність. Джамала теж, до речі, коли співали Singing pants, перепитувала: що там, «Мерседес-Бенц»? Та сходіть на курси повчіть мову, якщо не знаєте. Треба було «Трусам» тоді співати: «Журі – казли, пішли всі в дупу». Все одно ніхто нічого б не зрозумів», - додав він.

А Данилко, за його словами, «краще за все судив би вступні іспити клоунів-ексцентриків у Київському державному цирку». «Там особливо не треба розбиратися в музиці і знати англійську», - зазначив Бебешко.

Продюсер також нагадав, що саме він готував Вєрку Сердючку до «Євробачення».

«За одну ніч ми зробили фонограму, записали і відправили. І я не брав навіть за це гроші. Тільки це не афішувалося і було знищено у пам’яті, щоб, не дай боже, коло Нікітіна (продюсер Вєрки Сердючки. – «Главком») не було прізвища Бебешка. І от, знаючи, що Міла Нітіч – моя вихованка, він так себе повів… Це така подяка за те, що я зробив?» - задався питанням Бебешко.

Але повідомив, що не говорив після цього інциденту із Данилком особисто.

«Вважаю принизливим після цього з ним говорити. Але я повернусь до концепції конкурсу. Не можна, щоб обирали троє членів журі і народ. Має бути 13 незалежних експертів і крапка. Ніякого народу. Навіть у Росії є закритий відбір, де профі сидять. У нас просто зробили шоу СТБ, щоб підвищити рейтинг, це не відбір. Вони самі там перелаялися, незрозуміло було, що сталося, був цілковитий безлад», - сказав він.