Відсьогодні в Україні збільшився прожитковий мінімум, – подробиці

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Відсьогодні в Україні збільшився прожитковий мінімум

Виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог

З 1 травня 2017 року відбулося збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1684 грн.

Це визначено Державним бюджетом України на 2017 рік.

«Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні; осіб, які втратили працездатність з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні», - йдеться в документі.

Виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Так, зросте допомога у зв’язку з пологами. З травня 2017 року вона становитиме 421 грн (була 400 грн), а з 1 грудня – 440.50 коп.

При цьому, допомога при народженні дитини залишиться без змін – 41 280 грн (10 320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісячно). Не зміниться і допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка виплачується у розмірі 130 грн. (ця виплата не здійснюється для жінок, які народили після 1 липня 2014 року).

Допомога одиноким матерям з травня становитиме для дітей до 6 років максимально 1426 грн (було 1355грн), від 6 до 18 років – 1777 грн (було 1689 грн), від 18 до 23 років, якщо навчаються на стаціонарі – 1684 грн (було 1600грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

до 6 років вираховуватиметься як різниця між 2852 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців;

від 6 до 18 років вираховуватиметься як різниця між 3554 грн та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.

Для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати, допомога призначатиметься у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку (але лише у разі, якщо за попередні шість календарних місяців аліменти, пенсія, стипендія, державна допомога не нараховувалися).

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, вираховуватиметься як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становитиме 713 грн (був 677.50 грн), від 6 до 18 років – 888,50грн (був 844,50 грн).

Максимальний розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становитиме:

на дітей до 6 років - 2456 грн (був 2334 грн);

від 6 до 18 років – 3062 грн ( 2910 грн).

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, максимально становитиме 1624 грн (було 1544 грн).

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, яка надається у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, становитиме:

для працездатних осіб – 21 %,

для дітей – 85%,

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям (не може бути більший ніж 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї) становитиме: