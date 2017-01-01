Відставка Стеця: В Мінінформполітики заявили, що поки не шукають наступника

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Юрій Стець

Відставку міністра повинен затвердити парламент після відповідного подання

Перемовини про наступника міністра інформаційної політики Юрія Стеця зараз не ведуться, його відставку повинен затвердити парламент.

Про це у ефірі Еспресо.TV розповіла перший заступник міністра інформаційної політики Еміна Джапарова.

«Рішення Стеця, дійсно, пов'язане зі станом здоров'я. Він вже більше тижня на лікарняному. Лікарі фіксують погіршення стану здоров'я. Команда міністра підтримує його рішення. Ми зацікавлені, щоб стан здоров'я міністра зберігався і не впливав на роботу відомства», - сказала Джапарова.

За її словами, рішення Стеця вже обговорено з керівництвом держави. Джапарова дізналась про нього нещодавно.

Перший заступник міністра поки не знає, скільки часу триватиме процедура узгодження відставки міністра. Її повинен затвердити парламент після відповідного подання.

«Перемовини про наступника Стеця зараз не ведуться. У таких питаннях важливо дотримання процедури», - додала Джапарова.

Зазначимо, що Стець був призначений міністром в першому уряді Арсенія Яценюка.

Він неодноразово заявляв про намір піти у відставку. Вперше Стець анонсував її у 2015 році.

31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.