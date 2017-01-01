Відсвяткували Новий рік. У кафе на Миколаївщині сталася масова бійка зі стріляниною

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Потерпілі відпочивали у розважальному закладі, коли між ними та компанією молодих людей, які сиділи за сусіднім столиком, розпочався конфлікт

Вчора, 1 січня, в одному з кафе м. Южноукраїнська між відвідувачами сталася масова бійка зі стріляниною. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Як стало відомо, близько 4:00 ранку до поліції надійшла заява про госпіталізацію 44-річного жителя Миколаєва із діагнозом «перелом ноги». У лікарні правоохоронці з’ясували, що потерпілий дістав тілесні ушкодження під час бійки, яка сталася на літньому майданчику кафе, розташованому по вул. Парковій. Також по допомогу медиків із пошкодженням ока звернулася 31-річна дружина травмованого.

В поліції уточнили, що потерпілі відпочивали у розважальному закладі, коли між ними та компанією молодих людей, які сиділи за сусіднім столиком, стався конфлікт. Словесна сварка перейшла у бійку і, зі слів дружини потерпілого, на її чоловіка напали незнайомі особи. Жінка, намагаючися захистити свого чоловіка, також отримала тілесні ушкодження, а коли зрозуміла, що в нього перелом ноги, викликала швидку, а особи, які зчинили бійку, швидко зникли з місця пригоди.

Опитавши присутніх на літньому майданчику, правоохоронці не знайшли учасників бійки – присутні на той час у розважальному закладі запевнили поліцейських, що не бачили жодних порушень громадського порядку.

Близько 8:00 до поліції надійшло ще одне повідомлення з лікарні про спричинення тілесних ушкоджень громадянам.

Як з’ясувалося, по медичну допомогу звернулося два мешканця Доманівського району, брати 21 та 19 років. Лікарі діагностували у одного вогнепальне непроникаюче поранення ноги, у другого – вогнепальне непроникаюче поранення руки. Зі слів потерпілих, вони отримали тілесні ушкодження, перебуваючи на тому ж літньому майданчику, нібито невідомі спочатку розпочали з ними сварку, а потім почали їх бити. Під час конфлікту заявники дістали вогнепальні поранення, і, коли нападники це побачили, миттєво залишили місце пригоди.

Травмовані, пояснивши причину конфлікту, згодом написали заяву про відсутність претензій до осіб, котрі завдали їм тілесних ушкоджень.

На місці пригоди правоохоронці знайшли гільзи, попередньо – з травматичної зброї. Вилучене відправлено на експертизу.

Слідчим відділенням підрозділу розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, та за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Нагадаємо, 30 грудня в Миколаєві сталася масова бійка зі стріляниною.