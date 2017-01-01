Вихід із партії БПП депутат Вадатурський вважає особистим святом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп вважає, що президент не повинен шукати компроміси, де справа стосується корупціонерів

Народний депутат Андрій Вадатурський в інтерв’ю «Главкому» розповів, що вийшов з партії напередодні скандалів, які потім розпочалися навколо БПП на Миколаївщині. І цей вихід він вважає «особистим святом».

«От що відбувається? Порошенко приїжджає в Миколаївську область, каже: корупція - це погано. Вони з Луценком (генпрокурор. - «Главком») знімають губернатора (Вадима Мерикова. - «Главком»), керівника обласної поліції, прокурора Миколаївської області. А прокурор через два дні каже: підписувати заяву не буду. Що може зробити президент в країні, де, з одного боку, йде війна, а з іншого - є політики, які хочуть щось вкрасти чи навіть просто вирішити свої особисті чи партійні інтереси», - зазначив нардеп.

Тому, на жаль, президент повинен шукати компроміси, додав Вадатурський. Хоча сам він з такою позицією не погоджуюється.

«Порушив закон - покарали. А вони там починають займатися політикою, і це заводить нас в глухий кут», - вважає депутат.

Як відомо, рішення про відставку губернатора та вимога президента звільнити прокурора і керівника обласної поліції Миколаївщини стали наслідком затримання на крупному хабарі першого заступника голови Миколаївської обладміністрації Миколи Романчука. Його та ще трьох чиновників 3 червня 2016 року затримали на хабарі в сумі 90 тисяч доларів. Під будинком Романчука також знайшли мережу тунелів із скарбами.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що минулого тижня нардеп Бублик написав заяву про вихід з БПП і коаліції.