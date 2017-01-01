Виконавча служба виселила Російський культурний центр у Львові

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Російський культурний центр у Львові

Активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги або музей

Вранці 4 травня виконавча служба виселила Російський культурний центр з приміщення на вул. Короленка, 1а у Львові, яке через суд зобов’язали звільнити. Про це повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

«У ці хвили завершується виселення Російського культурного товариства із приміщення на вул. Короленка, 1 а. Виселення проводить виконавча служба управління юстиції. Ми це зробили антиукраїнське кубло у Львові нарешті закрили!», ― написав Володимир Гірняк на своїй сторінці у фейсбук.

Нагадаємо, рішення виселити Російський культурний центр із комунальних приміщень Львівської облради депутати ЛОР прийняли під час сесії 25 жовтня 2016 року. Тоді ж депутати визначили, що приміщення на вул. Короленка, 1а повернуть у власність комунальної установи «Нерухомість і майно», відремонтують і після цього здадуть в оренду волонтерським організаціям.

Оскільки Російський культурний центр цього не зробив добровільно, юристи облради подали позов про примусове виселення. Суд першої та апеляційної інстанції Російський культурний центр програв, тож за рішенням мав звільнити приміщення.

Громадська організація Товариство друзів російської і української культур ім. О. Пушкіна орендувала приміщення на вул. Короленка, 1а із жовтня 1990 року на пільгових умовах.

Тепер обласна рада проведе конкурс на право оренди цієї будівлі. Приміщення передадуть одній із громадських організацій, діяльність яких пов’язана з АТО. Активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги або музей, уточнила прес-служба ЛОР.