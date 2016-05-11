Використаний «народний мер». Окупанти тепер відкрито цькують головного сепаратиста Севастополя Чалого (ФОТО)

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Законотворча діяльність Олексія Чалого була спрямована тільки на відстоювання його власних інтересів, - ЗМІ

Одного з головних сепаратистів, «народного мера» Севастополя Олексія Чалого, якого російська пропаганда робила «героєм руської весни», тепер цькують і дорікають тим, що він лобіював лише власні інтереси.

Так, офіційний сайт Законодавчих зборів Севастополя опублікував звіт його роботи, з якого випливає, що «народний мер» протягом усього 2016 року вніс в місцевий парламент три документа - два законопроекти і проект постанови, що так чи інакше пов'язані з ним особисто.

«Законотворча діяльність Олексія Чалого була спрямована тільки на відстоювання його власних інтересів і в підсумку призвела до прямих виборів губернатора, перемогу в яких він пророкує придивився і поки ще не викликає печії Дмитру Овсянникову», - пише «Кримінформ»

Тиснуть на Чалого з усіх боків. Зокрема, вчора до ресторану «Острів», який належить соратнику Чалого бізнесменові Олегу Ніколаєву, увійшли бійці охоронного підприємства «Беркут» і забарикадувалися зсередини. Ніколаєв називає ситуацію з рестораном свавіллям і грабунком. «На всі прохання потрапити всередину відмовляють. Двері в ресторан забарикадовані шафою. Постійно в будівлі ресторану знаходяться кілька десятків людей», - сказав він.

За словами соратника Чалого, охоронці «Беркута» незаконно утримують його майно. Крім того, ресторан через блокування несе «колосальні збитки». «На питання про судові рішення протилежна сторона говорить, що вони виграли суди. Але виконавчого провадження немає. Так як мене намагаються виселити, я намагаюся повернути гроші, які я вклав в ресторан «Острів». А це - значна сума, близько 20 млн рублів», - зазначив бізнесмен.