Терор в Криму - головний елемент політики Росії

Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Олександр Турчинов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еміль Курбедінов

Страх російської влади перед такими особистостями як Еміль Курбедінов, Ільмі Умеров, Микола Семена, які мають власну позицію та здатні її відстоювати, - безмежний

Терор, залякування та боротьба з «незручними» людьми - одні із головних елементів політики Російської Федерації. Політики окупаційної держави, яка переслідує будь-який прояв незгоди. Політики брутальної диктатури.

Майже тиждень тому в Криму було затримано правозахисника Еміля Курбедінова. Його затримали, коли він їхав до свого підзахисного.

Затримання адвоката означає, що його підзахисних навмисне хочуть позбавити захисту. Адже Еміль Курбедінов – захисник фігурантів низки політичних процесів проти інакомислячих у Криму, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, журналіста Миколи Семени, фігурантів інших сфальшованих справ, зокрема проти учасників «безладів 26 лютого 2014 року». «Безладами» кримська влада називає той день, коли активісти разом з кримськими татарами завадили штурму будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим агентурою Кремля.

Російська влада та її спецслужби з метою залякування незгодних з окупацією Криму демонстративно порушують базові правові принципи, закріплені у міжнародному праві і Конституції самої Росії: право на захист та неможливість зворотної дії в часі юридичної відповідальності. Читайте також Чи потрібно віддавати Крим заради Донбасу? Результати опитування Вчора, 20:25

Українські адвокати просять світ відреагувати на арешт Курбедінова в Криму Вчора, 17:07 Страх російської влади перед такими особистостями як Еміль Курбедінов, Ільмі Умеров, Микола Семена, які мають власну позицію та здатні її відстоювати, - безмежний. Тому Кремль і воліє утримувати їх за ґратами. Але кожній диктатурі приходить кінець, і коли це станеться, її ідеологам та виконавцям злочинних наказів не допоможуть ані «газові» гроші, ані терор, ані залякування.

Джерело: блог Олександра Турчинова

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