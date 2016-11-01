Викрадені у фельд'єгерів документи знайшли у Борисполі

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За інформацією поліції, цінні відправлення зникли, а мішки з паперами зловмисники не розкривали

Викрадену під час нападу на працівників фельд'єгерської служби урядову документацію поліція знайшла у Борисполі, повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в місті Києві Андрій Крищенко на брифінгу у суботу, 29 квітня.

За його словами, близько 10.00 години у Борисполі були знайдені мішки з документацією.

«Цінні відправлення зникли, а мішки з документацією не розкривали. Ми їх теж не розкриваємо, чекаємо представників служби, будемо оглядати з ними», - сказав Крищенко.

Крищенко зазначив, що основною версією, яка розглядається слідством на даний момент є пограбування з метою наживи.

Він також розповів, що вже встановлено кількість нападників. Йдеться про 6-7 чоловіків, деякі були з вогнепальною зброєю. Було також встановлено звідки прибули нападники, і на яких машинах зникли.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 квітня, у Києві на платформі Центрального залізничного вокзалу невідомі напали на трьох працівників фельд'єгерської служби. Зловмисники відібрали в них кілька сумок з кореспонденцією і два пістолети Макарова.

Як стало відомо, зловмисники завдали працівникам фельд'єгерської служби тілесні ушкодження, після чого одного з них госпіталізували.

Джерело: Інтерфакс-Україна