Випускникам шкіл нагадують: цього тижня закінчується реєстрація на ЗНО

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ЗНО-2017

Станом на 14 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 181 732 особи

17 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це нагадує прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

«Дата подання документів визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Наполегливо радимо не зволікати з відправленням документів до регіонального центру», – йдеться в повідомленні.

УЦОЯО інформує, що станом на 14 березня 2017 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 181 732 особи.

Найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській області (15 991), місті Київ (13 456), Харківській (13 349), Львівській (12 162), Одеській (11 492) областях.

Уже традиційно найбільше осіб виявило бажання скласти тести з української мови і літератури – 181 232, історії України – 137 228, математики – 86 336. Четвертим за популярністю предметом залишається – біологія (66 459), п’ятим – англійська мова (64 478).

Усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 31 березня 2017 року. Порядок дій подано на сайті Українського центру.