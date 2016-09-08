  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Випускникам шкіл нагадують: цього тижня закінчується реєстрація на ЗНО

    • Сьогодні, 16:38
    • Розсилка
    ЗНО-2017
    ЗНО-2017

    Станом на 14 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 181 732 особи

    17 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це нагадує прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

    Читайте також

    «Дата подання документів визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Наполегливо радимо не зволікати з відправленням документів до регіонального центру», – йдеться в повідомленні.

    УЦОЯО інформує, що станом на 14 березня 2017 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 181 732 особи.

    Найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській області (15 991), місті Київ (13 456), Харківській (13 349), Львівській (12 162), Одеській (11 492) областях.

    Уже традиційно найбільше осіб виявило бажання скласти тести з української мови і літератури – 181 232, історії України – 137 228, математики – 86 336. Четвертим за популярністю предметом залишається – біологія (66 459), п’ятим – англійська мова (64 478).

    Усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 31 березня 2017 року. Порядок дій подано на сайті Українського центру.

    Читайте також
    ЗНО освіта школи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ