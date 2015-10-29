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    Вирок колишньому директору української бібліотеки в Москві оголосять 1 червня

    • Сьогодні, 07:08
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    Наталія Шаріна
    Наталія Шаріна

    За словами адвоката, держобвинувач попросив для Шаріної п'ять років умовно, адже прокуратура «не хоче крові»

    Міщанський районний суд Москви оголосить вирок екс-директору Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріній 1 червня.

    Про це «Уніан» повідомив її адвокат Іван Павлов.

    «Вирок буде оголошено 1 червня об 11.00», - сказав Павлов.

    За його словами, те, що держобвинувач попросив для Шаріної п'ять років умовно, свідчить про те, що прокуратура «не хоче крові», і за це «їй можна подякувати».

    Адвокат нагадав, що Шаріна звинувачувалася в екстремізмі та розтраті і додав, що в ході вивчення матеріалів справи у суду була можливість переконатися у відсутності складу злочину.

    Держзвинувачення РФ в понеділок попросило суд засудити до п'яти років ув'язнення умовно колишнього директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну.

    28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури відбувся обшук, під час якого слідчі нібито виявили екстремістську літературу. Як стало відомо, екс-директору української бібліотеки в Москві зламали хребет 29 жовтня 2015 року.

    Щодо директора бібліотеки Наталії Шаріної було порушено кримінальну справу за статтею «розпалювання національної ненависті і ворожнечі».

    30 жовтня 2015 року директорку Бібліотеки української літератури Наталю Шаріну, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, відправили під домашній арешт

    2 листопада 2016 року Міщанський районний суд Москви почав розглядати справу директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної.

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