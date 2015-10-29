Вирок колишньому директору української бібліотеки в Москві оголосять 1 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Шаріна

За словами адвоката, держобвинувач попросив для Шаріної п'ять років умовно, адже прокуратура «не хоче крові»

Міщанський районний суд Москви оголосить вирок екс-директору Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріній 1 червня.

Про це «Уніан» повідомив її адвокат Іван Павлов.

«Вирок буде оголошено 1 червня об 11.00», - сказав Павлов.

За його словами, те, що держобвинувач попросив для Шаріної п'ять років умовно, свідчить про те, що прокуратура «не хоче крові», і за це «їй можна подякувати».

Адвокат нагадав, що Шаріна звинувачувалася в екстремізмі та розтраті і додав, що в ході вивчення матеріалів справи у суду була можливість переконатися у відсутності складу злочину.

Держзвинувачення РФ в понеділок попросило суд засудити до п'яти років ув'язнення умовно колишнього директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну.

28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури відбувся обшук, під час якого слідчі нібито виявили екстремістську літературу. Як стало відомо, екс-директору української бібліотеки в Москві зламали хребет 29 жовтня 2015 року.

Щодо директора бібліотеки Наталії Шаріної було порушено кримінальну справу за статтею «розпалювання національної ненависті і ворожнечі».

30 жовтня 2015 року директорку Бібліотеки української літератури Наталю Шаріну, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, відправили під домашній арешт

2 листопада 2016 року Міщанський районний суд Москви почав розглядати справу директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної.