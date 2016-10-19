Вища рада юстиції відсторонила суддю Вищого госпсуду Ємельянова

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Артур Ємельянов

Ємельянов відсторонений від здійснення правосуддя на два місяці

Сьогодні, 12 січня, Вища рада юстиції прийняла рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Про це повідомляє прес-служба ВРЮ.

23 грудня 2016 року до Вищої ради юстиції було надіслано клопотання заступника Генерального прокурора України Юрія Столярчука про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Ємельянова, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 376, частиною другою статті 376-1 Кримінального кодексу України. Суддя підозрюється у втручанні в діяльність судових органів із використанням службового становища та незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повідомляє прес-служба ВРЮ.

«Вища рада юстиції, дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши доповідача – члена ВРЮ Аллу Олійник, суддю Ємельянова А.С., його представника – Демидюк О.Б., уповноваженого представника Генеральної прокуратури України – Багнюка О.І., мотивувала своє рішення тим, що судді 19 жовтня 2016 року було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, також обґрунтованістю мотивів тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, наведених у клопотанні та підтверджених наданими Генеральною прокуратурою матеріалами, продовженням строків досудового розслідування на шість місяців. ВРЮ вирішила задовольнити клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. та тимчасово відсторонити суддю Вищого господарського суду України Ємельянова А.С. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності строком на два місяці – до 12 березня 2017 року», - інформує прес-служба ВРЮ.

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