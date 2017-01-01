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    Виступ Президента під час акції «Перша хвилина миру»

    • Сьогодні, 22:50
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    8 травня 45-го року після шестирічної війни був встановлений довгоочікуваний мир в Європі

    Сьогодні, 8 травня, о 22.40 Президент України Петро Порошенко долучився до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні

    8 травня 45-го року після шестирічної війни був встановлений мир в Європі. Минулого року Україна приєдналася до європейських країн у відзначенні Дня пам’яті та примирення.

    Ця нова для нас традиція жодним чином не підміняє, а доповнює і посилює звичне державне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

    день перемоги Петро Порошенко Україна
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