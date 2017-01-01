Виступ Трампа рекордно обвалив мексиканську валюту
- Сьогодні, 20:40
-
Розсилка
США не зволікатиме із будівництвом стіни на кордоні з Мексикою
Мексиканська валюта послабилася до історичного мінімуму 22 песо за долар одразу після початку прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
«Мексиканський песо послабився до історично низьких 22 песо за долар у середу, незабаром після початку прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа у Нью-Йорку», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у середу виступив на своїй першій прес-конференції після перемоги на президентських виборах, де відповів на запитання ЗМІ, яких накопичилось багато у зв'язку з останніми подіями та висловлюваннями майбутнього лідера.
У своєму виступі Трамп заявив, що не зволікатиме із будівництвом стіни на кордоні з Мексикою.
«Я не хочу чекати ... Не хочу чекати рік або півтора. Хочу почати будувати. Це станеться», — сказав він.
Він наголосив, що не звинувачує Мексику в тому, що вона стала «використовувати США в своїх інтересах».
«Я люблю народ Мексики, багато мексиканців працюють у мене, і це прекрасні люди», — додав обраний президент.
Новий міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай раніше заявив, що його країна ні при якому варіанті не платитиме за будівництво «стіни Трампа» на кордоні з США.