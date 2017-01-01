Виступ Трампа рекордно обвалив мексиканську валюту

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США не зволікатиме із будівництвом стіни на кордоні з Мексикою

Мексиканська валюта послабилася до історичного мінімуму 22 песо за долар одразу після початку прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

«Мексиканський песо послабився до історично низьких 22 песо за долар у середу, незабаром після початку прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа у Нью-Йорку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у середу виступив на своїй першій прес-конференції після перемоги на президентських виборах, де відповів на запитання ЗМІ, яких накопичилось багато у зв'язку з останніми подіями та висловлюваннями майбутнього лідера.

У своєму виступі Трамп заявив, що не зволікатиме із будівництвом стіни на кордоні з Мексикою.

«Я не хочу чекати ... Не хочу чекати рік або півтора. Хочу почати будувати. Це станеться», — сказав він.

Він наголосив, що не звинувачує Мексику в тому, що вона стала «використовувати США в своїх інтересах».

«Я люблю народ Мексики, багато мексиканців працюють у мене, і це прекрасні люди», — додав обраний президент.

Новий міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай раніше заявив, що його країна ні при якому варіанті не платитиме за будівництво «стіни Трампа» на кордоні з США.