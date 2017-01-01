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    Військова прокуратура скерувала до суду справу щодо зрадника з СБУ

    • Сьогодні, 21:29
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    Співробітники СБУ
    Співробітники СБУ

    Високопосадовець СБУ в 2014 році перейшов на бік окупантів

    Військова прокуратура Київського гарнізону скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника управління Служби безпеки України – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в місті Севастополі.

    Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

    Згідно з інформацією, у 2014 році підполковник не прибув з АР Крим до Центрального управління Служби безпеки України задля подальшого несення служби та перейшов на бік іноземної держави.

    Колишній співробітник СБУ обвинувачується в державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Щодо нього проводилося заочне досудове розслідування.

    Обвинувальний акт у порядку глави 24-1 КПК України направлений до Апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності.

    Як повідомляв «Главком», прокуратура клопотатиме про найвищу міру покарання для екс-президента Януковича – довічне позбавлення волі.

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