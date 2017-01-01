Прокуратура буде просити для втікача Януковича довічного ув'язнення

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Екс-президент Віктор Янукович

У Генпрокуратурі сказали, що впевнені у своїх зібраних доказах

Екс-президенту України Віктору Януковичу на батьківщині загрожує довічне ув'язнення.

Про це заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, передає Еспресо.TV.

«У зв'язку з тим, що обвинувачуваний Янукович не визнав своєї провини, сторона обвинувачення клопотатиме тільки про найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі», – сказав Кравченко.

Прокурор також висловив сподівання, що українські правоохоронці зможуть повернути екс-президента-втікача до України для виконання судового вироку.

Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

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