Військовий корабель Японії попрямував до берегів КНДР

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Операція проходить на тлі різкого загострення ситуації на півострові

Найбільший корабель морських сил самооборони Японії буде охороняти американські судна постачання, які супроводжують авіаносець «Карл Вінсон» у поході до Корейського півострова. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Це перша операція Японії після зміни законодавства про роль збройних сил країни.

Вертольотоносець «Ідзумо» буде задіяний для охорони судна, яке зараз направляється для дозаправки кораблів ВМС США, в тому числі авіаносця «Карл Вінсон», який в суботу досяг берегів Корейського півострова і почав спільні маневри з південнокорейським флотом.

Операція проходить на тлі різкого загострення ситуації на півострові.

Есмінець-вертольотоносець «Ідзумо», повідомляє японська преса, вийшов з бази ВМС США Йокосука, на південь від Токіо. Він повинен зустрітися з американським судном і супроводити його до острова Сікоку.

29 квітня Північна Корея провела черговий невдалий запуск балістичної ракети.