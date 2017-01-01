Військовий у зоні АТО помилково застрелив свого товариша по службі
- Сьогодні, 09:52
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На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції
Військовослужбовець застрелив товариша по службі з вогнепальної зброї в зоні антитерористичної операції. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО, передають «Українські новини».
«Сьогодні, 13 квітня, в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив іншого військовослужбовця», - сказано в ньому.
За попередньою інформацією, пригода сталася в результаті необережного поводження зі зброєю.
Обставини з'ясовуються.
На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції.
Відзначимо, в даний час інформація про інцидент на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook відсутня.
Нагадаємо, ввечері 10 квітня в штабі АТО повідомили, що в розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил Антитерористичної операції, група військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння відмовилася виконувати наказ командира і вела себе агресивно, в результаті чого той змушений був застосувати зброю: поранення в ногу дістав один з бешкетників.