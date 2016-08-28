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    Військовий застрелився у потязі «Маріуполь – Львів» після телефонного дзвінка

    • Сьогодні, 13:13
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    В поліції повідомили, що пасажири в поїзді не пили спиртного і їхали спокійно, без конфліктів і скандалів

    Військовий вистрілив собі у голову після розмови по телефону. Вчора, 16 лютого, в районі залічниного вокзалу «Запоріжжя-1» у поїзді «Маріуполь – Львів» застрелився військовослужбовець, який їхав із зони АТО. Про це повідомляє місцеве видання 061 із посиланням на прес-службу Нацполіції у Запорізькій області.

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    Як розповіли в поліції, військовослужбовець 1974 року народження, родом з Полтавської області, вистрілив собі в голову просто в купе. Перед цим він зробив телефонний дзвінок. Його супутники, за попередніми даними – товариші по службі, вийшли з купе, щоб не заважати чоловікові поговорити по телефону. За деякий час вони почули постріл.

    О 21:15 військовослужбовця з пораненням голови доправили до запорізької лікарні. Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проте о 21:50 він помер.

    Також у поліції повідомили, що пасажири в поїзді не пили спиртного і їхали спокійно, без конфліктів і скандалів.

    Наразі поліція встановлює, кому востаннє телефонував загиблий, і з'ясовує причини трагедії.

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