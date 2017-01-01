У СБУ заявили, що самогубство їх співробітника не пов’язане з роботою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самогубство

Слідство за фактом смерті співробітника СБУ веде Військова прокуратура Київського гарнізону

За попередньою інформацією, самогубство співробітника Служби безпеки України сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане із службовою діяльністю. Про це повідомив прес-центр СБУ.

«Служба безпеки України висловлює співчуття рідним та близьким свого співробітника, який покінчив життя самогубством. За попередньою інформацією, самогубство сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане із службовою діяльністю», - йдеться у повідомленні.

Слідство за фактом смерті старшого прапорщика веде Військова прокуратура Київського гарнізону.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, у столиці на вулиці Василенка покінчив з життям співробітник СБУ. Як повідомляли ЗМІ, він застрелився у будівлі Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.