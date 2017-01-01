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    Військово-морські сили Туреччини проведуть навчання в акваторії Чорного моря

    • Сьогодні, 07:59
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    Турецький флот
    Турецький флот

    У навчаннях візьмуть участь військово-морські сили, військово-повітряні сили і берегова охорона Туреччини

    З 27 березня по 7 квітня військово-морські сили Туреччини проведуть щорічні навчання «Морська зірка» в акваторії Чорного і Мармурового морів.

    Про це з посиланням на заяву ВМС Туреччини повідомляє «Укрінформ».

    У навчаннях візьмуть участь військово-морські сили, військово-повітряні сили і берегова охорона Туреччини.

    Цілі навчань полягають в удосконаленні вишколу особового складу підрозділів, зміцненні навичок і умінь командирів в організації бою, підвищенні боєготовності армії, внеску у підтримання безпеки на Чорному морі.

    В рамках навчань ВМС Туреччини відпрацюють навички враження мобільних цілей.

    3-4 квітня кораблі-учасники навчань здійснять заходи у кілька портів на Чорному морі - Батумі (Грузія), Новоросійськ (Росія), Одесу (Україна), Констанцу (Румунія), Варни (Болгарія), повідомляє керівництво навчань.

    До слова, в кінці липня 2017 року у Грузії пройдуть навчання НАТО за участю українських бійців.

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