Військово-морські сили Туреччини проведуть навчання в акваторії Чорного моря

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Турецький флот

У навчаннях візьмуть участь військово-морські сили, військово-повітряні сили і берегова охорона Туреччини

З 27 березня по 7 квітня військово-морські сили Туреччини проведуть щорічні навчання «Морська зірка» в акваторії Чорного і Мармурового морів.

Про це з посиланням на заяву ВМС Туреччини повідомляє «Укрінформ».

У навчаннях візьмуть участь військово-морські сили, військово-повітряні сили і берегова охорона Туреччини.

Цілі навчань полягають в удосконаленні вишколу особового складу підрозділів, зміцненні навичок і умінь командирів в організації бою, підвищенні боєготовності армії, внеску у підтримання безпеки на Чорному морі.

В рамках навчань ВМС Туреччини відпрацюють навички враження мобільних цілей.

3-4 квітня кораблі-учасники навчань здійснять заходи у кілька портів на Чорному морі - Батумі (Грузія), Новоросійськ (Росія), Одесу (Україна), Констанцу (Румунія), Варни (Болгарія), повідомляє керівництво навчань.

До слова, в кінці липня 2017 року у Грузії пройдуть навчання НАТО за участю українських бійців.