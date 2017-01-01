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    У Грузії пройдуть навчання НАТО за участю українських бійців

    • Сьогодні, 08:21
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    Крім грузинських військових в навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн членів і партнерів НАТО

    Багатонаціональні військові навчання НАТО «Гідний партнер – 2017» (Noble Partner - 2017) пройдуть в Грузії в кінці липня 2017 року.

    Про це повідомляє «Грузія Онлайн».

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    Це треті за рахунком навчання Noble Partner в Грузії і в цьому році вони будуть наймасштабнішими.

    Крім грузинських військових в них візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн членів і партнерів НАТО - США, Великобританії, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Румунії, Словенії, Вірменії, Азербайджану та України.

    Метою навчань буде посилення обороноздатності Грузії, підвищення сумісності з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО, формування і розвиток регіональних і єдиних партнерських можливостей, а також поліпшення аспекту логістичного та оперативного планування і виконання.

    В ході навчань, тривалість яких поки не відома, військові виконуватимуть різні бойові завдання.

    Військові з країн-членів і партнерів НАТО вже знаходяться в Грузії і ведуть роботу з планування навчань.

    Перші навчання «Гідний партнер» відбулися в Грузії в 2015 році. Тоді в них взяли участь військові з Грузії і США. У 2016 році до навчань підключилися військовослужбовці з Великобританії. Тоді ж вперше на навчаннях були використані американські танки типу M1A2 Abrams і бойові машини піхоти M2 Bradley.

     

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