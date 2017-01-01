Візовий режим з Росією можна ввести без рішення парламенту – нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Антон Геращенко

Для введення візового режиму з Російською Федерацією потрібна політична воля керівництва України, наголосив Геращенко

Рішення Верховної Ради для введення візового режиму з Росією не потрібне.

Про це журналістам заявив нардеп Антон Геращенко, передає УНІАН.

«Таке рішення може ухвалювати Міністерство закордонних справ за погодженням з президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України», – наголосив він.

Геращенко вважає, що рішення парлементу для цього не потрібно.

«Для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок», – сказав Геращенко.

Він зазначив, що на сьогодні стримувало від запровадження візового режиму те, що з України до Росії їздить щодня багато людей.

«І Росія, звісно, введе візовий режим у відповідь, і буде питання строків оформлення російських віз», – сказав Геращенко.

Також він сказав, що для введення візового режиму з Росією не потрібне рішення Ради національної безпеки і оборони України, таке рішення може бути лише консультативним.

1 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступив за «якнайшвидше» запровадження візового режиму з Росією. «Це питання не просто назріло, а перезріло», – заявив він.