Візовий режим з Росією можна ввести без рішення парламенту – нардеп
- Сьогодні, 12:49
-
Розсилка
Для введення візового режиму з Російською Федерацією потрібна політична воля керівництва України, наголосив Геращенко
Рішення Верховної Ради для введення візового режиму з Росією не потрібне.
Про це журналістам заявив нардеп Антон Геращенко, передає УНІАН.
«Таке рішення може ухвалювати Міністерство закордонних справ за погодженням з президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України», – наголосив він.
Геращенко вважає, що рішення парлементу для цього не потрібно.
«Для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок», – сказав Геращенко.
Він зазначив, що на сьогодні стримувало від запровадження візового режиму те, що з України до Росії їздить щодня багато людей.
«І Росія, звісно, введе візовий режим у відповідь, і буде питання строків оформлення російських віз», – сказав Геращенко.
Також він сказав, що для введення візового режиму з Росією не потрібне рішення Ради національної безпеки і оборони України, таке рішення може бути лише консультативним.
1 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступив за «якнайшвидше» запровадження візового режиму з Росією. «Це питання не просто назріло, а перезріло», – заявив він.