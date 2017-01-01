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    Візовий режим з Росією можна ввести без рішення парламенту – нардеп

    • Сьогодні, 12:49
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    Нардеп Антон Геращенко
    Нардеп Антон Геращенко

    Для введення візового режиму з Російською Федерацією потрібна політична воля керівництва України, наголосив Геращенко

    Рішення Верховної Ради для введення візового режиму з Росією не потрібне.

    Про це журналістам заявив нардеп Антон Геращенко, передає УНІАН.

    «Таке рішення може ухвалювати Міністерство закордонних справ за погодженням з президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України», – наголосив він.

    Геращенко вважає, що рішення парлементу для цього не потрібно.

    «Для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок», – сказав Геращенко.

    Він зазначив, що на сьогодні стримувало від запровадження візового режиму те, що з України до Росії їздить щодня багато людей.

    «І Росія, звісно, введе візовий режим у відповідь, і буде питання строків оформлення російських віз», – сказав Геращенко.

    Також він сказав, що для введення візового режиму з Росією не потрібне рішення Ради національної безпеки і оборони України, таке рішення може бути лише консультативним.

    1 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступив за «якнайшвидше» запровадження візового режиму з Росією. «Це питання не просто назріло, а перезріло», – заявив він.

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