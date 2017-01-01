Влада Венеції заборонила продаж шаурми та кебабу

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Приготування шаурми

Місцева влада хоче обмежити види діяльності, які несумісні зі збереженням культурної спадщини Венеції

Влада Венеції ввела заборону на продаж кебаба і шаурми заради збереження культурної спадщини свого міста.

Про це повідомляє The Guardian.

Закон, який вже набув чинності, обмежує також кількість точок громадського харчування, де покупці зможуть придбати кускову піцу.

За словами, голови департаменту туризму Венеції Паола Мар, влада міста має намір обмежити види діяльності, які несумісні зі збереженням культурної спадщини міста. Крім того, за її словами, міська влада не проти фастфуду як такого, але їх турбує те, що Венеція як туристичний центр ризикує втратити свою унікальність.

Зазначимо, що у 2016 році у Вероні заборонили відкривати нові кебаб-закусочні, а у Флоренції вирішили, що не тільки ресторани, а й продуктові магазини, що з'являються в історичному центрі міста, повинні забезпечити щонайменше 70-відсоткову присутність місцевих продуктів в своєму асортименті.

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Джерело: Апостроф