Внаслідок обстрілу Авдіївка залишилася без світла
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Фото: Факти
Прифронтове місто поступово замерзає
Близько 23:00 у п'ятницю, 24 лютого у прифронтовій Авдіївці зникло електропостачання. Про це ідеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
Як повідомляють офіцери Оперативного прес-центру, у місті поступово знижується температура в системі опалення. Відчутні проблеми з мобільним зв’язком та доступом до мережі Інтернет. Критичні об’єкти інфраструктури продовжують під’єднувати до електрогенераторів.
Як повідомлялося раніше, день тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.