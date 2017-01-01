Внаслідок обстрілу Авдіївка залишилася без світла

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Фото: Факти

Прифронтове місто поступово замерзає

Близько 23:00 у п'ятницю, 24 лютого у прифронтовій Авдіївці зникло електропостачання. Про це ідеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Як повідомляють офіцери Оперативного прес-центру, у місті поступово знижується температура в системі опалення. Відчутні проблеми з мобільним зв’язком та доступом до мережі Інтернет. Критичні об’єкти інфраструктури продовжують під’єднувати до електрогенераторів.

Як повідомлялося раніше, день тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.