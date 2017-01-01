Внаслідок стрілянини у нічному клубі в США поранено 14 осіб, одна людина загинула

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Поліція біля нічного клубу Cameo

Життя кількох поранених досі знаходиться під загрозою

Одна людина загинула і ще 14 отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі Cameo у Цинциннаті (штат Огайо, США).

Життя кількох поранених знаходиться під загрозою.

За даними, які має у своєму розпорядженні поліція, стріляли як мінімум двоє осіб. Заступник начальника міської поліції Пол Нодігейт заявив, що вказівок на зв'язок інциденту з тероризмом поки немає.

Стрільба в клубі Cameo почалася близько 1:00 неділі, 26 березня, за місцевим часом, коли там перебували сотні відвідувачів.

Поліція поки що нікого не затримувала, детективи продовжують опитувати свідків і потерпілих. Представник поліції Кімберлі Вільямс заявила, що нападник перебуває на свободі, і що правоохоронці не мають хорошого його опису.

До слова, в суботу ввечері у центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, у результаті чого було поранено чоловіка.

Джерело: ВВС Україна