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    Внаслідок стрілянини у нічному клубі в США поранено 14 осіб, одна людина загинула

    • Сьогодні, 06:28
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    Поліція біля нічного клубу Cameo
    Поліція біля нічного клубу Cameo

    Життя кількох поранених досі знаходиться під загрозою

    Одна людина загинула і ще 14 отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі Cameo у Цинциннаті (штат Огайо, США).

    Життя кількох поранених знаходиться під загрозою.

    За даними, які має у своєму розпорядженні поліція, стріляли як мінімум двоє осіб. Заступник начальника міської поліції Пол Нодігейт заявив, що вказівок на зв'язок інциденту з тероризмом поки немає.

    Стрільба в клубі Cameo почалася близько 1:00 неділі, 26 березня, за місцевим часом, коли там перебували сотні відвідувачів.

    Поліція поки що нікого не затримувала, детективи продовжують опитувати свідків і потерпілих. Представник поліції Кімберлі Вільямс заявила, що нападник перебуває на свободі, і що правоохоронці не мають хорошого його опису.

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    До слова, в суботу ввечері у центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, у результаті чого було поранено чоловіка.

    Джерело: ВВС Україна

    США стрільба
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